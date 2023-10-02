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SHOCKING HUMAN CLONING EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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569 views • 10/02/2023

THIS IS A SHOCKING VIDEO. IT PROVES WITHOUT A DOUBT HUMAN CLONING IS REAL! IT'S SAD THE SATANIC  CONTROLLERS OF THIS WORLD KEEP YOU AND I CONSTANTLY IN THE DARK ABOUT THIS FAKE REALTY. THERE'S ONLY ONE WAY TO SEPARATE FACT FROM FICTION AND THAT'S THROUGH THE HOLY SPIRIT! ONE WOULD DO WELL TO DO THEIR OWN RESEARCH AND NOT LISTEN TO ANYONE EXCEPT THEIR CONSCIOUSNESS IN DECIDING REALTY. I DON'T TAKE ANYTHING OR ANYONE FOR GRANTED AND THAT INCLUDES THESE FAKE MEGA PREACHERS. WE'RE IN THE TRIBULATION AND THE BIBLE WARNS THEIR WILLBE A VEIL OF DELUSION CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIEVE THE ENDLESS LIES OF SATAN AND HIS DEMONIC DEMONS. PLEASE DO YOUR OWN RESEARCH AND WAKEUP...

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