© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΕΣ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 666 https://ugetube.com/watch/rQtiRdXkr4p1j4R https://rumble.com/v4bkjbr-sodomstate-666-of-sodomite-primeminister-of-greece-mizotakis-2024.html . ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥ. sodomstate 666 of sodomite primeminister of Greece mizotakis 2024 . ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/konstantinos.mstrdms/videos/949622403206508 , https://amazonios.net/mathima-sta-scholeia-se-12chrona-pos-tha-vazoun-profylaktiko-afta-epitrepei-mitsotakis-pierrakakis-nd-video .
ΣΟΔΟΜΑΠΑΡΤΟΥΖΑΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 666 ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ; - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ – ΣΚΑΪΣΟΔΟΜΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4axim6-the-new-sodom-of-antixchrists-666.html , https://www.brighteon.com/5548340f-3f06-4f4b-99bb-f67ae3f18c39 , https://ugetube.com/watch/8VcI6oLEVLG5S6J
EΙΣ ΤO ΟΝOΜΑ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΚΑΙ OΜOOΥΣΙOΥ ΚΑΙ AΔΙΑΙΡΕΤOΥ TΡΙΑΔOΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4a38to-in-the-name-of-the-holy-and-undivided-trinity-greek-constitution.html , https://ugetube.com/watch/SzdY9PY9CKWwly3 , https://www.brighteon.com/fbc879de-b8a2-4987-aea3-31258b8b312a .
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ Η ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v49wqrl-the-greek-parliament-of-sodomists.html , https://www.brighteon.com/ee212c4d-521e-4d99-b793-a393415f3d8b , https://ugetube.com/watch/mcQQXU9UxtKsBTa . ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ. ΠΟΤΕ ΓΙΝΑΜΕ ΑΦΥΛΟΙ; «ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.
Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΚΤΟΛΑΓΝΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4996hb-the-archisodomist-pedophile-proctolagnos-jannet.html , https://www.brighteon.com/6812f9b7-8cd8-4191-ad4f-ee159344d771 , https://ugetube.com/watch/VS2DxixzIx3fMeS .
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html , https://www.brighteon.com/096a87a0-51ed-4701-b44e-28006416638e , https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX .
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ; Ή ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ; ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ “GEORGE” MADE IN USA (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v48cagr-father-and-mother-i-love-you-or-parent-1-and-2-love-you-sodomists.html , https://www.brighteon.com/c0a550b8-19d3-4285-9256-2405789ad0a7 , https://ugetube.com/watch/2oAOsEq5X3zaFub .
ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v46ni60-sodomy-and-unrepentance-leads-our-immortal-soul-to-eternal-hell.html , https://www.brighteon.com/349bce79-360c-4311-87e7-390492122b1c , https://ugetube.com/watch/jRykt7WIoOScXsv .
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβ 2024 : ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΟΜΟΦΥ(ΛΟΦΙ)ΛΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ https://rumble.com/v49nuji-rally-against-the-bill-on-marriage-and-adoption-of-the-sodomists.html , https://www.brighteon.com/4ed1c0b2-6b47-42da-a59f-8c4c923a3afb , https://ugetube.com/watch/8TBDNkPUpf2TMpn .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr