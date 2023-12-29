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Правда о землетрясении в Турции | Документальный фильм
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Creative Society
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Published 2 months ago

Катастрофические события 2023 года в Турции повергли в шок даже бывалых спасателей. Жуткие кадры с места событий обличают всю абсурдность потребительского формата, в котором мы живём. Люди, ожидающие помощь, сталкиваются с толпами мародёров и безразличием властей.


Страшную правду блокируют социальные сети, её не показывают в СМИ. Эта трагедия не только Турции. Она касается всех людей на планете. Ведь климатический цербер уже вышел из недр Земли. Он безжалостно сметает всё на своём пути.


Правда в том, что выстоять в одиночку перед лицом этого страшного врага не сможет ни одно государство. Нам необходимо объединение. Но в потребительском формате оно невозможно, так как каждое государство преследует исключительно свои интересы. Поэтому нам нужен переход к созидательному формату общества.



🌍 Узнать о всех преимуществах созидательного формата можно, посмотрев Международный онлайн-форум на 150 языках «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creative-society.ru/global-cr...


🌍 Форум на русском языке:


 • Глобальный кризис. Выход есть | Между...


⏩ Передача «Созидательное общество или Цербер»:


 • Созидательное общество или Цербер


💠 Официальный ресурс Международного проекта «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru


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#СозидательноеОбщество #Турция #Трейлер #ГлобальныйКризис #ВыходЕсть

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