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ARMY LASER TEST DAYS BEFORE DEADLY MAUI FIRE!
EARTH SHAKING NEWS
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201 views • 08/21/2023

THE INSANITY CONTINUES! THERE'S & INFO LOCKDOWN ON THE TRUTH CONCERNING THE MAUI FIRE FROM HELL. THE U.S. ARMY CONDUCTED LASER EXPERIMENTS DAYS BEFORE THE DISASTER HIT. WE'RE AT WAR FOR REAL TRUTH IN AMERICA. OUR TRAITOR GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON ALL AMERICANS. DAMIT! YOU BETTER HAVE ARMED PROTECTION BECAUSE OUR GOVERNMENT IS COMING TO MURDER ALL OF US NOW AND USE THE ILLEGALS TO CREATE THEIR NAZI AMERICA. ALL OF AMERICA IS NOW A TARGET FROM LASER WEAPONS TO BE USED TO COOK CITIES AND TOWNS THE SATANIC ELITE DEEM USELESS EATERS. WAKEUP ON DIE IN THE NEAR NEAR FUTURE...PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY AND STOP WORSHIPPING INSANE ENTERTAINMENT...

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