FDA Useless Drugs, Kathleen Haden, Healing With Frequencies, Dr. Michelle Jorgensen, Dental and Wellness Solutions - The RSB Show 6-6-25

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TODAY ON THE ROBERT SCOTT BELL SHOW: FDA Approved Useless Drugs, Kathleen Haden, Healing With Frequencies, Fragaria Vesca, Expert Arrogance, Dr. Michelle Jorgensen, Dental and Wellness Solutions, Supplement-Medication Liver Damage and MORE! https://robertscottbell.com/fda-approved-useless-drugs-kathleen-haden-healing-with-frequencies-fragaria-vesca-expert-arrogance-dr-michelle-jorgensen-dental-and-wellness-solutions-supplement-medication-liver-damage-and-mo/