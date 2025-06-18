🎯Shorts: A Tempestade que Criou um Esporte Gigante ⛹️‍♂️🔥 A História do Basquete Começa Aqui!

📄 Descrição:

💥 Em 1860, uma tragédia muda o destino de um garoto…

🌪️ Tentando escapar de uma tempestade, uma simples brincadeira se transforma em algo muito maior.

🏀 Com um aro, uma bola e a mente brilhante do professor James Naismith, nascia um dos maiores esportes do mundo: o basquete.

🌍 Uma história que poucos conhecem, mas que mudou o planeta para sempre.

Você está pronto para descobrir como tudo começou?

