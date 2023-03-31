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Ray Kurzweil says We'll Reach IMMORTALITY by 2030, DAEMONS
WITH AI NANOBOTS IN OUR BRAINS. ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ
ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕ ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΤ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/cVsmKkdMEdoRHsQ . SOURCES, ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/X2aUESxcmOw , https://www.msn.com/el-gr/news/other/θέλετε-να-ζήσετε-για-πάντα-το-2031-θα-είναι-διαθέσιμα-νανορομπότ-που-θα-αντιστρέφουν-το-γήρας/ar-AA19jshz?ocid=winp1taskbar&cvid=cdf9060306414440ac5247260f1f9dfe&ei , https://youtu.be/lky5NgIKHCM .
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕ ΝΑΝΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΕΟΙ ΟΠΩΣ
ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ Mrna ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΑΝ…
ΘΥΣΙΑ ΒΑΠΤΙΖΕΙ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ=ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2f6krk-the-genocide-of-greece-from-antichrist-mad-dictator-mitsotakis.html ,
https://www.brighteon.com/5324f69f-6258-409d-ac2e-2a6776532490 , https://ugetube.com/watch/kxMgAe4VRSR1Kke .
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΤΣΙΠΑΡΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!» ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2aqepc-only-the-one-holy-orthodox-church-of-christ-saves-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/aa0c3af0-77fd-4f4b-a61b-9c400ec49750 , https://ugetube.com/watch/JMpxPYvndHVjpyR .
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
Με εκτίμηση,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .