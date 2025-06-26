🎬Shorts Dubai: A cidade do futuro no meio do deserto! 🏙️✨ Você PRECISA ver isso!

📝 Descrição:

🌍 Já imaginou uma cidade futurista nascida no deserto? Conheça Dubai, nos Emirados Árabes Unidos — onde o impossível se torna realidade!

🏗️ Do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, até a Palm Jumeirah, a ilha em forma de palmeira criada pelo homem, cada canto de Dubai é uma obra-prima.

🐠 Mergulhe no Aquário de Dubai, caminhe em um túnel subaquático com visão 270º e depois explore o Souk do Ouro, repleto de joias deslumbrantes!

🍴 E claro, experimente as delícias locais como Shawarma, Hambúrguer de Camelo e o tradicional Karak Chai!

