BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'ROBERT KENNEDY JR CONCERNING CIA AND JFK MURDER!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
41 views • 11/22/2023

UNFORTUNATELY AMERICANS WILL NEVER KNOW THE COMPLETE TRUTH CONCERNING THE JFK AND RFK ASSASSINATIONS. THE SATANIC NAZI CIA CONTROLS AMERICAS GOVERNMENT AND POLITICIANS. THEY WILL NEVER LET THE TRUTH COME OUT. NOW AMERICANS ARE SO DUMBED DOWN THEY DON'T GIVE A DAMN ABOUT ANYTHING ANYMORE. THE ENEMY IS ALREADY HERE WAITING FOR THE ORDERS TO SLAUGHTER ALL AMERICANS. AMERICANS YOU NEVER WOKEUP AFTER THE JFK, RFK, MLK ASSASSINATIONS. YOU NEVER WOKEUP AFTER RUBY RIDGE, OKLAHOMA CITY, WACO AND 9/11. IT'S NOW TOO LATE BECAUSE AMERICA IS GASPING FOR BREATH AND THE ENEMY IS COMING TO RAPE, ROB AND MURDER YOU AND YOUR FAMILY. THE CRIMINALS HAVE UNLEASHED HELL AND THIS IS ONLY THE BEGINNING...WAKEUP...

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy