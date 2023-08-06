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SATANISM VS CHRISTIANITY REVEALED!
EARTH SHAKING NEWS
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97 views • 08/06/2023

YOU HAVE TO CHOOSE! IF YOU'RE AN ATHEIST YOU'LL BE SENT TO HELL WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH. IF YOU LOVE THIS CORRUPT WORLD THEN YOU'VE ALREADY MADE YOUR CHOICE WHEN YOU DIE. IF YOU'RE A REAL CHRISTIAN AND NOT LUKEWARM THERE'S A RAPTURE WAITING FOR YOU ANT TIME NOW. I BELIEVE 2025 IS THE BEGINNING OF THE LAST PART OF THE TRIBULATION AND THAT'S WHEN ALL HELL WILL REALLY BREAK LOOSE IN THE WORLD. THE OCCULT ELITE HAS SAID ONLY 500 MILLION PEOPLE WILL BE ALLOWED TO LIFE HERE BY THEN. IT'S CLEAR THE FAKE MEGA PREACHERS HAVE MADE THEIR DECISION TO SERVE SATAN. I BELIEVE ONLY TRUE BELIEVERS IN YESHUA/JESUS WILL BE TAKEN FROM THE EARTH WHEN THE RAPTURE OCCURS. THE BIBLE WARNS IF ALMIGHTY GOD DIDN'T CUT THE TIME SHORT NO ONE WOULD BE LEFT ALIVE ON EARTH. THIS PROVES THE THE RAPTURE IS REAL. I BELIEVE A PRE-WRATH RAPTURE IS WHAT WILL HAPPEN. THE CHOICE IS YOUR---REPENT OR PERISH...

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