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DID CHINA USE A LASER TO COOK HAWAII?
EARTH SHAKING NEWS
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102 views • 08/16/2023

IF IT LOOKS LIKE A DUCK, TALKS LIKE A DUCK IT'S A DUCK DAH!  IT WAS A LASER THAT COOKED HAWAII AND THE JURY IS STILL OUT ON WHO DID IT. DEMON POSSESSED OPRAH AND MARK ZUKERBERG OWN HUGE PLOTS OF LAND IN THE BURNED OUT AREA. THESE TWO PEOPLE SHOULD BE HATED FOR PROFITING OFF THE MURDERS OF THESE PEOPLE. ESTIMATES ARE OVER 1,OOO HUMANS WERE COOKED TO DEATH LAST WEEK. SEND E-MAILS TO THESE TWO RUTHLESS PEOPLE. IT'S TO TO FIGHT THIS NEVER ENDING EVIL. THESE MONSTERS ARE COMING AFTER ALL OF US AND THE DEADLY COVID VACCINES PROVE ALL OF US A MARKED FOR DEATH. WAKEUP!

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