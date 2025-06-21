BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
🇮🇱💥🇮🇷 Война Израиля и Ирана, Антихрист в 21-22 главах Исайи. Лиланд Джонс. Операция Восстающий/Восходящий Лев
Neba Luch
Neba Luch
2 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/16mlBlmdvw_H_G-3Y1blGqVTgx7moG9cm/view?usp=sharing

docx https://docs.google.com/document/d/13CgpuDaOCb740JHvATOBXwDUr1DJ7cJS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

doc https://docs.google.com/document/d/1lCH27jzwCrE9rvdNlGRJhpnBeA1t9ab_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/126jdskgF9BfVJfB2U062Pnr2xh6Z6Yxq/view?usp=sharing


Ориг. видео Лиланда на англ. от 13 июня 2025 г. C04-5-17 Israel vs Iran in Isa 21 and 22

https://vimeo.com/1093114824

https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/

Заметки (англ.) dox https://docs.google.com/document/d/1BYA3597vy6EW7BlhxTf-hYVwCFKhyUUH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Лиланд выпустил это видео всвязи с эскалацией военного конфликта между Израилем и Ираном и операцией “Восстающий/Восходящий лев”, начатой 13 июня 2025 г

https://tass.ru/info/24211415

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/06/13/1116900-vosstayuschii-lev

https://www.youtube.com/watch?v=-9-2WD91ccs


Б. Нетаньяху “Operation Rising Lion”

https://youtu.be/uww4YjAMqcI?t=95

https://www.gov.il/en/pages/operation-rising-lion-update


“Израиль осуществил самую крупную атаку на Иран за всю историю конфликта между двумя странами. Ее главной целью стали ядерные объекты Ирана” https://www.dw.com/ru/izrailskaa-ataka-na-iran-priciny-posledstvia-reakcii/a-72900010

См. также


Про 2 Сестры (Дочери Вавилона) и 10 Царей - видео Лиланда USA Israel, Two Sisters and 10 Kings C04-5-12

https://vimeo.com/1020598944

https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/

и в Протоколе 5 мая 2024 г Израиль и США. 10 Царей 2 дочери Вавилонской Блудницы https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj


По 8й главе Даниила см. в видео Лиланда

Временная Шкала Даниила 2015 -2024 гг. (что уже исполнилось)

Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и Овен

и в Протоколе 4 августа 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61

https://www.youtube.com/watch?v=XfrobGvyOpw


Плейлисты Лиланда (англ) Третий Храм под землёй

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB


Peace to Prosperity https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf

Про монету “Война Сынов Света против Сынов Тьмы” 2020 г в видео «Мир и безопасность»


Монеты для Третьего Храма

https://www.temple-coins.com/collections/temple-coins

https://www.facebook.com/CoinsfromIsrael/

с Трампом и Киром https://www.temple-coins.com/products/70-years-israel-redemption-memorabilia

с Трампом и Нетаньяху (Война Света и Тьмы) https://www.temple-coins.com/products/copy-of-trump-and-bibi-netanyahu-coin-grey-silver


Обзор монет для Третьего Храма - в видео Лиланда (англ) What are Third Temple Coins minted by Sanhedrin? https://www.youtube.com/watch?v=89fA17FF1lI


Сайт Лиланда https://www.leelandjones.com/

(плейлисты про Армагеддон и Таинственный Вавилон/Блудницу в разделе https://www.leelandjones.com/c04-7-bowls)

заметки https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/286ecc91a1734256aaf3fa80e5b76998/MysteryBabylon.pdf


Каналы Лиланда

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://vimeo.com/userleelandj

https://old.bitchute.com/channel/leelandj/

Keywords
jerusalemdonald trumpnetanyahuarmageddonpeace dealpersiaapokalipsisierusalimleeland jones in russianvtoroe prishestvie iisusa hristakto antihristsyn pogibelitretiy hramisrael iran waroperation rising lionvosstayuwiy levheba luchvoyna izrail iranprorok isaiyaisaiah 21 22antihrist donald trampelamthird temple coinsvoennyi konfliktvoyna na blijnem vostoke
