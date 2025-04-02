Η ΛΑ.ΚΙ.Π. Θεσσαλονίκης στο μνημόσυνο των φονευθέντων του Σταθμού Χωροφυλακής Λιτοχώρου από τους κομμουνιστοσυμμορίτες, την νύχτα της 30ης προς 31ης Μαρτίου 1946.

Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης στο ετήσιο μνημόσυνο των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων, του Σταθμού Χωροφυλακής Λιτοχώρου, κατά την ομώνυμη μάχη την νύχτα της 30ης προς 31ης Μαρτίου 1946.





Η δεύτερη ολομέλεια του ΚΚΕ αποφάσισε την έναρξη του τρίτου γύρου, μετά την κατάπαυση του συμμοριτοπολέμου με την συμφωνία της Βάρκιζας. Μία συμφωνία που υπήρξε ευκαιρία ανασυγκρότησης των δολοφόνων του Έθνους, των κομμουνιστοσυμμοριτών. Η απαρχή της προδοτικής επιθέσεως έγινε στην ιερά γη της Μακεδονίας, με την δολοφονία εννέα ανδρών της Χωροφυλακής, τριών του Ελληνικού Στρατού, καθώς και της ενθομάρτυρος Ευαγγελίας Λαλουμίχου. Ο τρίτος γύρος σηματοδοτεί ένα νέο κύμα αιματοχυσίας αθώου αίματος των Ελλήνων από τους συμμορίτες. Οι πράξεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των υποδομών και της οικονομίας της χώρας και νεκρούς περισσότερους από τους πεσόντες του Έπους του '40. Το χειρότερο όλων, οι κτηνωδίες των συμμοριτών που δεν γνώριζαν όρια, βασανίζοντας, σφάζοντας και βιάζοντας με φρικαλέο τρόπο γυναίκες και παιδιά σε όλη την επικράτεια, βαπτίζοντας τους ταξικούς εχθρούς.





Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Πιερίας Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Μεταξύ άλλων μίλησε ο μοναδικός επιζών της μάχης Σταθμού Χωροφυλακής Λιτόχωρου, Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, μέσω εκπροσώπου του.