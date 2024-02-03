«ГРАаль Софии». Поэзия Виктории ПреобРАженской

«ГРАаль Софии». Музыкально-Поэтическое Произведение Виктории ПреобРАженской.

Поэзия, Музыка, Изполнение Виктории ПреобРАженской.

Видео на Ютубе https://youtu.be/PR0uKOnwP3c

ГРАаль Софии

София-Мать, Склонённая над миром,

Налаживает Солнечную Связь,

Фохатом Проницая Все Эфиры,

Над Террой Утверждает Свою

Власть!

Свершится БагаЗамысел Вселенной!

Познают Истину земляне навека!

В Миг Откровения БлагоСловенный

Протянется Крылом Её Рука.

Земному миру — Длань Софии Вечной

Открыта! А в Руке — ГРАаль Святой!

Усыпан Золотыми Звёздами Путь

Млечный!

А СИРИУС и ОРИОН — над головой!

11.10.2014

(СакРАльная Поэзия Матери Мира).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

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