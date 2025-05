Episode 26: Recht und Gerechtigkeit

In der vorliegenden Episode betrachten wir Gerechtigkeit als philosophisches Konzept und erwägen die Existenz eines universellen Prinzips. Dazu bemühen wir:

Lysander Spooner (1808-87): A Treatise on Natural Law, Natural Justice, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society; Showing that all legislation whatsoever is an absurdity, a usurpation, and a crime (1882!)





Literatur:

• Right is might / Richard Wetherill (1991)

• A Treatise on Natural Law / Lysander Spooner

• Die gefährlichste aller Religionen / Larken Rose (2011)

• Jones Plantation

• Die Mühlen der Zivilisation: eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten (Orig.: Against the Grain) / James C. Scott. - Suhrkamp, 2019

• Die Wahre Revolution (1/8, The real revolution) / Jiddu Krishnamurti









In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist, und nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

