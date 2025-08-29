© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Юрий Нестеренко. Эпитафия
0
3 views • 2 weeks ago
Фото иллюстративное.
Эпитафия Запишите, сестра: время смерти семнадцать ноль две. Пулевое в височную область. С таким не живут. Он и так протянул слишком долго с дырой в голове, Не дожил до больницы какой-нибудь пары минут. Суицид, очевидно. Не думаю, что криминал. Впрочем, с этим пускай разбирается судмедэксперт. Хоть и я столько раз уже видел подобный финал, Что могу перечислить не хуже наличие черт. Донор органов? Нет? Жаль, по виду здоровый, как лось - Спас бы кучу людей. Мог хотя бы других пожалеть, Коль не жалко себя. И чего ему, блин, не жилось? И злорадствовал, верно - "Чем вам, так уж лучше истлеть!" Не люблю суицидников. Столько несчастий вокруг, Сколько травм мы видали - ожог, паралич, слепота - И стараются выжить! А помните парня без рук? Как цеплялся за жизнь! И ведь выжил, иным не чета. Ну а этот? Лицом не уродлив, нормально одет, И анализ в крови не показывает алкоголь... Кто он был, интересно? Небось, безработный поэт, Сочинявший цветистую чушь про душевную боль? Если б кто-то когда-нибудь взял интервью у меня, Я сказал бы бездельникам, любящим ныть без причин: "Все проблемы, помимо физической боли - фигня! Поработайте в хосписе, или в ожоговом, блин!" Ладно, дайте на подпись. Сегодня достаточно дел, По дороге с дежурства успеть бы еще в магазин... А покойный - дурак! Застрелиться и то не сумел. Надо ж в мягкое нёбо! И нам бы не тратить бензин. 2 авг. 2018
