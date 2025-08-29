Юрий Нестеренко. Эпитафия

Фото иллюстративное.

Эпитафия Запишите, сестра: время смерти семнадцать ноль две. Пулевое в височную область. С таким не живут. Он и так протянул слишком долго с дырой в голове, Не дожил до больницы какой-нибудь пары минут. Суицид, очевидно. Не думаю, что криминал. Впрочем, с этим пускай разбирается судмедэксперт. Хоть и я столько раз уже видел подобный финал, Что могу перечислить не хуже наличие черт. Донор органов? Нет? Жаль, по виду здоровый, как лось - Спас бы кучу людей. Мог хотя бы других пожалеть, Коль не жалко себя. И чего ему, блин, не жилось? И злорадствовал, верно - "Чем вам, так уж лучше истлеть!" Не люблю суицидников. Столько несчастий вокруг, Сколько травм мы видали - ожог, паралич, слепота - И стараются выжить! А помните парня без рук? Как цеплялся за жизнь! И ведь выжил, иным не чета. Ну а этот? Лицом не уродлив, нормально одет, И анализ в крови не показывает алкоголь... Кто он был, интересно? Небось, безработный поэт, Сочинявший цветистую чушь про душевную боль? Если б кто-то когда-нибудь взял интервью у меня, Я сказал бы бездельникам, любящим ныть без причин: "Все проблемы, помимо физической боли - фигня! Поработайте в хосписе, или в ожоговом, блин!" Ладно, дайте на подпись. Сегодня достаточно дел, По дороге с дежурства успеть бы еще в магазин... А покойный - дурак! Застрелиться и то не сумел. Надо ж в мягкое нёбо! И нам бы не тратить бензин. 2 авг. 2018



