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DEMMING AND POISONING OF THE WORLD AT HAND!
EARTH SHAKING NEWS
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59 views • 07/09/2023

I CAN'T STRESS ENOUGH THAT DEADLY CHEMTRAILING IS MURDERING VIRTUALLY ALL OF HUMANITY.  WHEN HUMANS DROWN IN ENDLESS ENTERTAINMENT THESE DEADLY CHEMICALS ARE SLOW KILLING EVERYTHING ON THE PLANET. ONLY A MORON WOULD STILL BELIEVE OUR DEMON POSSESSED LEADERS NOW. WHY DO YOU THINK THERE'S MORE DEADLY DISEASES NOW THAN EVER BEFORE? THE DEADLY CHEMICALS IN OUR FOOD, WATER AND AIR IS KILLING ALL OF US. IF YOU IGNORE THIS SYS OPENING VIDEO WHEN YOU SLOWLY DIE YOU ONLY HAVE YOURSELF TO BLAME AND KNOW ONE ELSE...YOU BETTER WAKEUP BECAUSE THE LIFE OF YOU AND YOUR LOVED ONES DEPEND ON THE ACTION YOU TAKE FROM HERE ON...WAKEUP!

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