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'THE ILLEGALS ARE DESTROYING AMERICA! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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166 views • 06/07/2023

YOU BETTER WAKE THE HELL UP! THE MILLIONS OF ILLEGALS IN AMERICA AND MORE COMING ARE HERE TO REPLACE AMERICANS. WHILE YOU WATCH YOUR MIND NUMBING ENTERTAINMENT YOU'RE BEING REPLACED. CIVIL WAR IS COMING ANY SECOND NOW AND YOU'LL BE ROAD KILL IF YOU DON'T PREPARE TO DEFEND YOURSELF. AMERICANS ARE REALLY STUPID. THE HANDWRITING IS ON THE WALL AND THEY DON'T GIVE A DAMN SO LONG AS THEY CAN IGNORE REALTY. YOU'RE NOTHING BUT FOOLS! AMERICA IS BANKRUPT AND SPIRITUALLY DEAD NOW...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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