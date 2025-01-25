BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Babel – Ukryta prawda – Mauro Biglino
WolnoscAnarchia
WolnoscAnarchia
10 followers
0
76 views • 7 months ago

Czy wieża Babel była tylko budynkiem, który miał „dotknąć nieba”, czy też kryła w sobie coś więcej?


W tym filmie zagłębiamy się w tajemnice Wieży Babel, badając pomysł, że nie był to tylko symbol ludzkiej pychy, ale prawdziwy ziggurat, zbudowany w celu „sięgnięcia do nieba”. Odkryjemy, w jaki sposób ta konstrukcja jest powiązana z Nimrodem, biblijnym buntownikiem, i jego próbą zjednoczenia swojego ludu przeciwko bogom.


Omawiane tematy:


Pochodzenie i znaczenie wieży Babel

Rola zigguratów w kulturze mezopotamskiej

Strategie podziału i kontroli: „dziel i rządź” w historii

Starożytne teksty i ciekawostki, które rzucają nowe światło na ten biblijny mit.


Dołącz do nas, aby odkryć interpretację, która wykracza poza tradycję i zaprasza nas do refleksji nad tajemnicami i starożytnymi strategiami, które ukształtowały cywilizacje.


źródło: https://www.youtube.com/@MauroBiglinoOfficialChannel/videos


Media Wolność i Anarchia:


WWW: https://wia.net.pl/

Odysee: https://odysee.com/@wolnoscanarchia:d

Rumble: https://rumble.com/user/WolnoscAnarchia

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVR3B_97I7m81SSO5si6TQ

TELEGRAM kanał: https://t.me/wolnoscanarchia

TELEGRAM grupa: https://t.me/ekspresja

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1593591377765030

freedomanarchymoralityinformationpolishpolska
