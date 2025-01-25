Babel – Ukryta prawda – Mauro Biglino

Czy wieża Babel była tylko budynkiem, który miał „dotknąć nieba”, czy też kryła w sobie coś więcej?





W tym filmie zagłębiamy się w tajemnice Wieży Babel, badając pomysł, że nie był to tylko symbol ludzkiej pychy, ale prawdziwy ziggurat, zbudowany w celu „sięgnięcia do nieba”. Odkryjemy, w jaki sposób ta konstrukcja jest powiązana z Nimrodem, biblijnym buntownikiem, i jego próbą zjednoczenia swojego ludu przeciwko bogom.





Omawiane tematy:





Pochodzenie i znaczenie wieży Babel

Rola zigguratów w kulturze mezopotamskiej

Strategie podziału i kontroli: „dziel i rządź” w historii

Starożytne teksty i ciekawostki, które rzucają nowe światło na ten biblijny mit.





Dołącz do nas, aby odkryć interpretację, która wykracza poza tradycję i zaprasza nas do refleksji nad tajemnicami i starożytnymi strategiami, które ukształtowały cywilizacje.





źródło: https://www.youtube.com/@MauroBiglinoOfficialChannel/videos





