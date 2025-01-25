Babel – Ukryta prawda – Mauro Biglino

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Czy wieża Babel była tylko budynkiem, który miał „dotknąć nieba”, czy też kryła w sobie coś więcej?
W tym filmie zagłębiamy się w tajemnice Wieży Babel, badając pomysł, że nie był to tylko symbol ludzkiej pychy, ale prawdziwy ziggurat, zbudowany w celu „sięgnięcia do nieba”. Odkryjemy, w jaki sposób ta konstrukcja jest powiązana z Nimrodem, biblijnym buntownikiem, i jego próbą zjednoczenia swojego ludu przeciwko bogom.
Omawiane tematy:
Pochodzenie i znaczenie wieży Babel
Rola zigguratów w kulturze mezopotamskiej
Strategie podziału i kontroli: „dziel i rządź” w historii
Starożytne teksty i ciekawostki, które rzucają nowe światło na ten biblijny mit.
Dołącz do nas, aby odkryć interpretację, która wykracza poza tradycję i zaprasza nas do refleksji nad tajemnicami i starożytnymi strategiami, które ukształtowały cywilizacje.
źródło: https://www.youtube.com/@MauroBiglinoOfficialChannel/videos
