© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Главный вопрос (спасения). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 21 января 2024 г
Cкачать ВИДЕО HD https://t.me/luchneba/9843
в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/9842
Скачать ДОКУМЕНТ (с оригиналом на англ)
https://t.me/luchneba/9828?single
pdf https://cloud.mail.ru/public/12UJ/UrBBgd6Zq
doc https://cloud.mail.ru/public/t7BU/NGJwMdmeh
odt https://cloud.mail.ru/public/DMVU/ag4ckH7Nw
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“Дальнейшее исследование темы “Печать Езекии” приводит нас к 38-й главе Исайи, где описывается молитва Езекии, которой он молился после того, как был исцелён от смертельной болезни.
Исайя 38:1 В те дни Езекия заболел смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не выздоровеешь… Исайя велит Езекии дать распоряжения относительно своего дома (составить завещание, привести дом в порядок), так как ему (Езекии) надлежит умереть. То есть, Езекия сталкивается с вопросом о том, где он проведёт вечность…
Мы познакомились со свидетельством брата Карла, которое перекликается с молитвой Езекии:
https://www.youtube.com/watch?v=0qMpex6WPC0
Брату Карлу во время его предсмертного переживания (околосмертного опыта, клинической смерти) было показано, что один из самых важных вопросов, которые мы должны задать себе в этой жизни, следующий: “Мы спасены, или мы на пути в погибель?” От ответа на него зависит наша судьба в вечности. Во время встречи со Христом Карлу было показано, что лишь 2.5% oт общего числа людей идут на небеса. Это согласуется с численностью Великого Войска, о чём я твержу уже на протяжении нескольких последних лет. Такое очень прискорбно осознавать, особенно, если произвести математические расчёты. Ведь 2,5% от 8 миллиардов людей = 200 000 000 (т. е. 200 миллионов).
*Человек может потерять спасение!
Откр 3:5 Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его.
Из этого стиха мы ясно видим, что имена людей могут быть изглажены из Книги Жизни.
*Существует непростительный грех!
Мф 12:31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; 32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
Этот отрывок служит объяснением тому, как Пётр потерял своё спасение, а потом — был восстановлен. Богохульство, как правило, — даже в таком чрезвычайно тяжком виде как отречение от Христа в этом случае — может быть прощено. Пётр не отрёкся от Святого Духа; иначе такое отречение стало бы для него непростительным грехом.”
См. видео Лиланда Джонса об исчислении Великого Войска (Божьей Армии)
от 1 декабря 2017 г. The Great Army Census https://www.youtube.com/watch?v=48TMx6yegaY
от 28 декабря 2020 г.) Army Census, Voice of 4 Horns, Hour, Day, Month, Year https://www.youtube.com/watch?v=c04GpQIlOfY
Как включить автоперевод субтитров на русский: https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Схемы Лиланда на русск- англ. по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг
7 лет изобилия и 7 лет скорби
https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935
https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024
https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
видео Временная шкала Даниила и 7 голов
https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
Канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://rutube.ru/channel/28576428/
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://ok.ru/profile/568928007923
https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/