Главный вопрос (спасения). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 21 января 2024 г





Cкачать ВИДЕО HD https://t.me/luchneba/9843

в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/9842





Скачать ДОКУМЕНТ (с оригиналом на англ)

https://t.me/luchneba/9828?single

pdf https://cloud.mail.ru/public/12UJ/UrBBgd6Zq

doc https://cloud.mail.ru/public/t7BU/NGJwMdmeh

odt https://cloud.mail.ru/public/DMVU/ag4ckH7Nw





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)





Фрагменты

“Дальнейшее исследование темы “Печать Езекии” приводит нас к 38-й главе Исайи, где описывается молитва Езекии, которой он молился после того, как был исцелён от смертельной болезни.

Исайя 38:1 В те дни Езекия заболел смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не выздоровеешь… Исайя велит Езекии дать распоряжения относительно своего дома (составить завещание, привести дом в порядок), так как ему (Езекии) надлежит умереть. То есть, Езекия сталкивается с вопросом о том, где он проведёт вечность…

Мы познакомились со свидетельством брата Карла, которое перекликается с молитвой Езекии:

https://www.youtube.com/watch?v=0qMpex6WPC0





Брату Карлу во время его предсмертного переживания (околосмертного опыта, клинической смерти) было показано, что один из самых важных вопросов, которые мы должны задать себе в этой жизни, следующий: “Мы спасены, или мы на пути в погибель?” От ответа на него зависит наша судьба в вечности. Во время встречи со Христом Карлу было показано, что лишь 2.5% oт общего числа людей идут на небеса. Это согласуется с численностью Великого Войска, о чём я твержу уже на протяжении нескольких последних лет. Такое очень прискорбно осознавать, особенно, если произвести математические расчёты. Ведь 2,5% от 8 миллиардов людей = 200 000 000 (т. е. 200 миллионов).





*Человек может потерять спасение!

Откр 3:5 Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его.

Из этого стиха мы ясно видим, что имена людей могут быть изглажены из Книги Жизни.





*Существует непростительный грех!

Мф 12:31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; 32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.

Этот отрывок служит объяснением тому, как Пётр потерял своё спасение, а потом — был восстановлен. Богохульство, как правило, — даже в таком чрезвычайно тяжком виде как отречение от Христа в этом случае — может быть прощено. Пётр не отрёкся от Святого Духа; иначе такое отречение стало бы для него непростительным грехом.”





См. видео Лиланда Джонса об исчислении Великого Войска (Божьей Армии)

от 1 декабря 2017 г. The Great Army Census https://www.youtube.com/watch?v=48TMx6yegaY

от 28 декабря 2020 г.) Army Census, Voice of 4 Horns, Hour, Day, Month, Year https://www.youtube.com/watch?v=c04GpQIlOfY

Как включить автоперевод субтитров на русский: https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0









Схемы Лиланда на русск- англ. по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг

7 лет изобилия и 7 лет скорби

https://t.me/luchneba/5092

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935

https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024

https://t.me/luchneba/7236

https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

видео Временная шкала Даниила и 7 голов

https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

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