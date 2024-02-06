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Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ NOVA ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ https://ugetube.com/watch/TNVsQH31qzbSeGe , https://rumble.com/v4bs495-illegal-united-group-nova.gr.html .
Προς Nova μέλος της United Group 5/2/2024
Μου στείλατε μια τυποποιημένη μάλλον «ρομποτική» υποτιθέμενη απάντηση άσχετη με τα ερωτήματά μου γιατί δεν απαντάτε ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 0,9447 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ «8015003000 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ», που δεν έχει σχέση με τις κλήσεις προς υπηρεσίες τρίτων https://nova.gr/download/terms/ipiresies-triton-statheris/815 και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, που χωρίς λογική ισχυρίζεστε ότι αφορά. Γιατί ως σταθερή τοπική εθνική κλήση ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
Επιπλέον όπως σας ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ www.nova.gr : https://nova.gr/download/terms/ipiresies-triton-statheris/815 » ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΠΑΛΙ Η ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 18128 ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ «ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΜΟΥ... ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 2,8341 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ; ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟ «13800» ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ https://nova.gr/download/terms/ipiresies-triton-statheris/815 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET Nova 0,2500 € ΕΙΝΑΙ Η Χρέωση ανά κλήση» ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ELPEDISON ΣΤΟ «18128» ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΑΣ https://nova.gr/download/terms/ipiresies-triton-statheris/815 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «ELPEDISON ENERGY Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Η Χρέωση ως εθνική κλήση σύμφωνα με το οικονομικό πακέτο». Και επαναλαμβάνω ότι «ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ «ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ» ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
Είστε σίγουροι ότι θέλετε να δημοσιεύσω με την τεκμηριωμένη καταγγελία μου την υποτιθέμενη «απάντησή σας» που σας εκθέτει ανεπανόρθωτα γιατί αποδεικνύει ότι επιβάλατε χρεώσεις ανύπαρκτες αφού δεν μπορείτε συγκεκριμένα να προσδιορίσετε από που προκύπτουν και για αυτό δεν απαντάτε συγκεκριμένα;... ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΘΕΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ https://nova.gr/download/terms/ipiresies-triton-statheris/815 ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ!!!...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/TNVsQH31qzbSeGe ,
https://rumble.com/v4bs495-illegal-united-group-nova.gr.html .