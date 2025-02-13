Κίνα: Η αποστολή Chang’e 7 θα στείλει ένα ιπτάμενο ρομπότ για να ψάξει για νερό στον νότιο σεληνιακό πόλο

Η προγραμματισμένη ρομποτική κινεζική αποστολή εξερεύνησης της Σελήνης Chang’e-7 αναμένεται να εκτοξευτεί το 2026, επιδιώκοντας να εξερευνήσει τον νότιο σεληνιακό πόλο.

Η ρομποτική αποστολή θα διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό υδάτινου πάγου, ενώ θα δοκιμάσει τεχνολογίες αιχμής, που είναι καθοριστικές για τις βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες στο φεγγάρι, σύμφωνα με την China Media Group.

Η αναφερόμενη διαστημική αποστολή θα πραγματοποιηθεί από ένα καινοτόμο τεχνολογικά ρομποτικό διαστημικό όχημα που έχει σχήμα χοάνης, ενώ θα είναι εξοπλισμένο με μία συσκευή μοριακής ανάλυσης ύδατος, ώστε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη και διασπορά υδάτινου πάγου σε κρατήρες που βρίσκονται μόνιμα στη σκιά του φεγγαριού, σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική αναφορά.

Οι διαστημικές αποστολές Chang’e-3 και Chang’e-5 προσεδαφίστηκαν επιτυχώς στην κοντινή πλευρά του φεγγαριού που βλέπει πάντα προς τη Γη, ενώ οι διαστημικές αποστολές Chang’e-4 και Chang’e-6 επέτυχαν ιστορικές προσεδαφίσεις στην μακρινή πλευρά του φεγγαριού.

Έτσι, η προγραμματισμένη προσεδάφιση της αποστολής Chang’e-7 στον νότιο πόλο της Σελήνης θα δοκιμάσει την ικανότητα των διαστημικών σεληνιακών αποστολών της Κίνας ως προς την προσέγγιση της οποιαδήποτε περιοχής του φεγγαριού, δήλωσε ο Τανγκ Γιούχουα αναπληρωτής υπεύθυνος σχεδιασμού της διαστημικής αποστολής Chang’e-7 στην ίδια συνέντευξη.





