ВОЗ - ЗМЕЙ - НАЧЕРТАНИЕ

Ютуб https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg

Телеграм https://t.me/piligrim153Первым генеральным директором ВОЗ был Брок Чисхольм, канадский врач-психиатр и организатор здравоохранения (1948—1953), соратник и приятель Рокфеллера старшего. В середине 1940-х гг. он заявлял, что для создания единого мирового правительства необходимо устранить из сознания людей их индивидуализм, верность своим традициям и национальному самосознанию. Он считал, что дети должны воспитываться в «настолько интеллектуально свободной среде», насколько это возможно, независимо от предрассудков и предубеждений (политических, моральных и религиозных) их родителей. А главный вред детской психике, по его мнению, наносила вера в Бога и в Санта-Клауса. Не случайно при его правлении в мире в кратчайшие сроки была создана огромная сеть крупных научно-исследовательских центров по изучению психики человека. ВОЗ молчаливо закрывала глаза на то, как ЦРУ, действуя под прикрытием Национального института психиатрии, а также Калифорнийского университета, запустило ряд крупномасштабных проектов по внедрению в жизнь средств управления человеком посредством ПСИ-технологий. Именно при Броке Чисхольме, в США был взят курс на завоевание мирового господства не через кровавые войны, а через установление полного контроля над психикой людских масс. ВОЗ и в дальнейшем никогда не возражал против подобных исследований и пси-опытов над людьми.





Замечу, что именно генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).

Назначили человека в имя которого вплетено Имя Иисуса (Спаситель мира)

До середины XVII века наши предки первую часть имени Господа Иисуса Христа произносили как «Исус», а писали как «Iсус».





Тедрос Аданом ГебреИСУС





Почему в 2017 году?

А потому что в 2017 году было

Библия, Откровение Иоанна 12

23 сентября 2017 года

1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Которая, как известно родила младенца мужского пола (Христа)





И они задекларировали, что через ВОЗ явлен будет миру "спаситель" (спасение)

Явится "новое творение".

Через прививку. Вакцину.

Чтобы понять, что это такое отследите на примере дерева.

Берут к природному дереву и приращивают (прививают) иную жизнь от другого дерева и получается гибрид.

Как было во дни Ноя.





Всё это лежало ведь всегда на поверхности......





Всё как у Бога делают.





Ис 53:5: "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились."

А это возможно только если Бог в нас поселился через нашу веру.

И у них это возможно потому что через их веру миру (сатане), через вакцинацию они творят внутри по своему образу новое творение.





Как я говорил существует три образа.





1Кор 15:49: "И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного."





А их упакуют в образ зверя ибо...





1Кор 15:48: "Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные."

Дальше можете мысль продолжить сами.