Ham Iran Ke Sath Khary Hain | Saqib Raza Mustafai | Halat-e-Hazira Par Bayan 2025
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Aaj ke global halat mein jab Iran aur dusre Muslim mulk tension ka shikar hain,
Allama Saqib Raza Mustafai Sahib ne aik azeem aur mufeed bayan farmaaya jisme Muslim unity, dua aur aman ka paigham diya gaya hai.
Yeh bayan kisi siyasi party ya conflict ki tarafdari nahi, balkay ummat ko aik karne aur sabr aur dua ki taraf bulane ka paigham hai.
📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Contact: +92 323 0717702
