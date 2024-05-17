Израиль и США. 10 Царей 2 дочери Вавилонской Блудницы. Протокол школы Лиланда Джонса от 5 мая 2024 г

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Израиль и США. 10 Царей. 2 сестры-блудницы Огола и Оголива, дочери Вавилонской Блудницы
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Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“Где же США в Библейских пророчествах? Кто такая Вавилонская Блудница? Вавилонская Блудница описана как “тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”. (Откр 17:5) В 16-й и 23-й главах Иезекииля говорится о 2 сёстрах-блудницах: Иерусалиме (современный Израиль) и Самарии (США)… 2 дочери (Огола и Оголива) это 144000 неразумных и ложные колена Иерусалима и Самарии. Они составляют половину из 288000 из 27-й гл 1 Паралипоменон, и половину из 10 дев из 25-й главы Евангелия от Матфея.
Откр 3:9 которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы
Иез 16:46 Большая же сестра твоя — Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями её.
“Большая” сестра относится к 10 коленам, “меньшая” сестра называется Содомом и является великим городом (Иерусалимом) в Откр 11:8 (… великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят) Как только народ взят из Гесема начинаются 10 язв, предназначенных для грешников в Египте… 10 Царей составляют Ось сопротивления (Axis of Resistance) возглавляемую Ираном, которая и приносит разрушение 2 сестёр (Иерусалима и Америки). В 16-й и 23-й главах Иезекииля мы видим список 10 Царей/Народов, которые стремятся уничтожить Израиль. 10 царей... восстают против блудницы и идут против Иерусалима. Когда мы увидим что Иерусалим окружён нужно бежать. Мы находимся во временом промежутке о котором сказано “Совершилось!” (Откр 16:17)”
14-я гл. Бытия - прообраз Армагеддона
см. документ https://cloud.mail.ru/public/EN5e/E1d49RKjH
Схемы Лиланда на русск-англ по 14 годам Апокалипсиса (2010-2024 гг)
7 лет изобилия и 7 лет скорби
https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83, https://t.me/luchneba/5092
Временная шкала Царя
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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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