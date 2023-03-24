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WARNING! CHILDREN & ADULTS DYING OF HEART ATTACKS NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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76 views • 03/24/2023

SHOCKING! 100,000 OF PEOLE ARE DYING OF SUDDEN HEART ATTACKS AFTER GETTING THE DEADLY VACCINE SHOTS. IT'S EVIL THE MAINSTREAM MEDIA IS COVERING UP THIS HORRIBLE DISASTER. WHAT'S EVEN MORE HARMFUL IS AMERICANS WOULD RATHER BE ENTERTAINED THAN CALL OUT OUR FACSIT GOVERNMENT FOR KILLING YOUNG AND OLD ALIKE. DON'T YOU THINK IT'S TIME TO PUT A HALT TO THIS INSANITY? I'M DOING MY PART EXPOSING THIS ISSUE SO WHAT THE HELL ARE YOU DOING ABOUT IT. WILL YOU WAIT UNTIL MARTIAL LAW IS DECLARED AND THE ENEMY IS AT YOUR DOOR AT 3AM READY TO DRAG YOU OFF TO A FEMA CAMP NEVER TO BE HEARD FROM AGAIN. AT LEAST IN EUROPE THERE'S MASSIVE PROTESTS AGAINST THESE NAZI TACTICS BY THEIR TRAITOR GOVERNMENTS...WAKE UP DAMIT...

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