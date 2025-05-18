REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 19 - 7ª Temporada - Antártida, a Nova Área 51

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Corey Goode apresenta novas informações vindas da Antártida, revelando que ela se tornou a nova Área 51. Ele nos conta que grandes corporações aeroespaciais estabeleceram instalações de pesquisa e desenvolvimento sob o gelo antártico para estudar e testar a tecnologia dos Construtores Antigos, descoberta recentemente. Mas um novo perigo se aproxima. À medida que constroem novas cavernas, a estabilidade da plataforma de gelo ameaça o nível do mar para o resto do planeta. Talvez a maior descoberta seja a descoberta de um superportal que abre possibilidades para o transporte intergaláctico. O que nos espera enquanto os membros do SSP contemplam o despertar da horda de seres em estase que dormem profundamente no fundo do mundo?