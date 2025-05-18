BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 19 - 7ª Temporada - Antártida, a Nova Área 51
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
14 views • 4 months ago

Corey Goode apresenta novas informações vindas da Antártida, revelando que ela se tornou a nova Área 51. Ele nos conta que grandes corporações aeroespaciais estabeleceram instalações de pesquisa e desenvolvimento sob o gelo antártico para estudar e testar a tecnologia dos Construtores Antigos, descoberta recentemente. Mas um novo perigo se aproxima. À medida que constroem novas cavernas, a estabilidade da plataforma de gelo ameaça o nível do mar para o resto do planeta. Talvez a maior descoberta seja a descoberta de um superportal que abre possibilidades para o transporte intergaláctico. O que nos espera enquanto os membros do SSP contemplam o despertar da horda de seres em estase que dormem profundamente no fundo do mundo?

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
