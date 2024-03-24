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Видео на Ютуб https://youtu.be/XEqmLhogCHk
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Гайятри Мантра (The Gayatri Mantra). Музыка, Изполнение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Видео).
«Пусть Высочайший Свет, Который Освещает Три Мира, Озарит и твой разум и Направит лучи твоего разума на пути праведности. О, БАЖЕНственная Мать! Сердце мира окутано темнотой. Удали эту тьму скорей и Позволь БАЖЕНственному Свету Озарить сознание землян…» (Виктория ПреобРАженская).
Перейти в раздел: Спонтанная Музыка и Песня Виктории ПреобРАженской — https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya
Видео на Ютуб https://youtu.be/XEqmLhogCHk
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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