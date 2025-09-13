BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

🎪 Станы Небесного Воинства 🗡🛡 12 Легионов Ангелов вокруг Божьего Престола. Протокол школы от 31 августа 2025 г
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 1 week ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1DO6Gnlr32w_pUl3qOynLQ4vpKVyEfZpR/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1rbD3rLT60dKYLQ1bOPCWmvvqAdcqWojt/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1CG8RlUisewc_X6R1eA_PTkI1NZaOos-D/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1wow5UuC8DlldHfY_Stp5otfyEhST9eql/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1RXKh4ebFlLQgnDGHMT7H2_m981EGyA66/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/18PG1nyvW5yvmIFLc6DIl3P3RaEcZ3I_y/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:


“Мф 26:53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?

За Христом, как и за великими пророками, стояло целое воинство ангелов, так что у Него не было необходимости в проявлении какой-либо физической силы. Иисус указывает конкретный порядок —

“12 Легионов Ангелов”, что напоминает построение станов

12 колен Израиля.


Ангелы на небесах, вокруг Божьего Престола, образуют военную структуру (армию, воинство), и как на земле это отражено в построении Станов сыновей Израиля. Ангельские колесницы описываются такими словами как “расположиться  станом/лагерем” вокруг Господа.


Пс 68:16 ABP Ибо даже Господь расположился станом/лагерем (κατασκηνόω g2681) до конца. 17 Колесница Бога – (в) десять тысяч (раз); тысячи процветающих/преуспевающих. Господь среди них на Синае в святом месте.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/psalms/68.htm


Всевышний окружён воинством, часто описываемым военными терминами, такими как στρατία, и это воинство является частью небесного совета.


Дан 4:35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: 'что Ты сделал?'


В структуре станов воинства ангелов наблюдается тот же порядок 12, как и в 12 коленах Израиля. Когда Илия был взят на небо, Елисей увидел “колесницы Израиля.” Сам Христос употребил выражение “двенадцать легионов ангелов.” 4 небесных духа, к-рых видели и описали Иоанн в 6й главе Откровения и Захария в 6й главе Захарии, — это 4 полководца небесного воинства. Небесное воинство принимает вовлечено в то, что происходит перед Престолом, и это позволяет нам быть уверенными в том, что “с нами более, нежели с ними” (4 Цар 6:16, 2 Пар 32:7), и что Всевышний и Его ангелы с нами, чтобы помогать нам и сражаться за нас.”


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


g2681. kataskénoó κατασκηνόω

расположиться лагерем (разбить лагерь), оставаться, временно жить (поселиться), отдыхать

https://bible.by/strong-greek/2681/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2681/kjv/tr/0-1/


Колесница в 4 Цар 2:11,12 — h7393. rekeb רֶכֶב

колесница; конница, всадники; транспортное средство; команда; кавалерия; верхний мельничный жернов, множество (от края), повозка

https://bible.by/strong-hebrew/7393/

https://biblehub.com/hebrew/7393.htm

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7393/kjv/wlc/0-1/

Рыжий/огненно-красный/красноватый (reddish) в

Зах 1:11 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zechariah/1.htm)

Зах 6:1 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zechariah/6.htm)

и огненный (fiery) в Откр 6:4 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/6.htm) — одно и то же слово  g4450. purrhos  πυρρός, означающее: красный. огненно-красный https://biblehub.com/greek/4450.htm

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4450/kjv/tr/0-1/


Колесницы Спасения (Йешуа) – Chariot of Salvation (Yeshua) в Аввакуме 3:8 https://biblehub.com/interlinear/habakkuk/3-8.htm https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Hab/hab3.html

Спасительные — h3444. yeshuah יְשׁוּעָֽה

помощь; спасение; благополучие, процветание, счастье https://bible.by/strong-hebrew/3444/ https://biblehub.com/hebrew/3444.htm


Про 4 всадников  4 рога жертвенника см.

видео Лиланда  Кто такие цари с востока? («цари от восхода солнечного» Откр 16:12)

https://youtu.be/BOD_yeHYi6U?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=409

и документы https://cloud.mail.ru/public/hr4j/Qn8bnNwVJ

“4 Всадника – 4 Духа Небесных – Первые 4 Печати Откровения” https://cloud.mail.ru/public/BV4E/ot7uugkq2

Keywords
apocalypsearmageddonapokalipsisotkrovenie ioannaleeland jones in russian4 vsadnika apokalipsisavtoroe prishestvie iisusa hristaprorok zahariyachetyre duha nebesnyhognennye kolesnicy4 duha12 legionov angelovvoennyi lager angelovvokrug bojiego prestolabojiy kolesnicyavvakum 3 8kon blednyikon ryjiykon voronoyotkrovenie 6 glava
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy