Абсолютная власть ВОЗ – пандемическое соглашение

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«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» – https://bit.ly/42SZ2Kj "С 22 по 28 мая будет решаеться вопрос подписания пандемического соглашения. Если Россиия его подпишет, локдауны и ограничеия 2021-го года покажутся цветочками по сравнению с тем, что нас ожидает".
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