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WARNING! GOLD HAS SHIFTED!
EARTH SHAKING NEWS
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1051 views • 09/18/2023

ONLY A FOOL WOULD NOT HAVE GOLD AND SILVER IN HAND TODAY. CERTIFICATES ARE A SCAM! THE GOLD AND SILVER WILL NOT BE THERE WHEN THE CRAP HITS THE FAN ANY DAY NOW. PRE 1933 COINS ARE THE SAFE BET BECAUSE THEY'RE COLLECTABLES AND TODAYS LAW BLOCKS OUR CORRUPT GOVT. FROM TAKING IT. SILVER COINS WILL BE USED AS BARTER WHEN THE MARKET FLIPS! IT'S NOT BY CHANCE GOVTS. AROUND THE WORLD ARE BUYING GOLD AND SILVER NOW. THE NEXT ECONOMY WILL BE BASED ON METALS. OF COURSE IN ORDER TO BUY OR SELL ONE WILL HAVE TO TAKE PART IN THE 666 BEAST SYSTEM. STOCK PILING FOOD AND OTHER ESSENTIALS WILL KEEP ONE FROM THEIR SATANIC ECONOMY. THIS WINTER WILL BE HELL ON EARTH FOR THOSE WHO DIDN'T PREP! THE SATANIC ELITE ONLY WANT 500 MILLION ON THE PLANET. THIS MEANS YOU AND I ARE TARGETED FROM DEATH NOW. BESIDES, WHO IN THE HELL WANTS TO STAY ON THIS EVIL PLANET WHEN SATAN CONTROLS EVERY PART OF IT. MY WIFE AND I ARE READY TO LEAVE THIS WICKED PLANET EITHER BY RAPTURE OR DEATH! YOU BETTER WAKEUP NOW! THESE WICKED BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF US NOW...

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