Episode 21: Vom Nutzen der Moral

Hier steigen wir nun mit Richard W. Wetherill (Right is Might) in eine utilitaristische Herleitung des Naturrechts ein, also aus dem Verständnis, dass die Beachtung objektiver Moral Vorteile für den hat, der sie in aufrichtiger Absicht anwendet.

Literatur:

• Right is Might / Richard W. Wetherill

• https://www.WhatOnEarthIsHappening.com





Bannbrecher & Dammbrecher werden in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise erkunden, die eine Krise des Bewusstseins ist, und nach Wegen in die Zukunft suchen helfen.

Die erste Episodenserie wird sich mit den Grundlagen der weiteren Diskussionen befassen.

