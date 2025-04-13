BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

15-й год Царя. Свиток Исаии о Миллениуме. Протокол школы Лиланда Джонса от 23 марта 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 5 months ago

Скачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/15799

ДОКУМЕНТ  с переводом:

pdf https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1rG511v7GEQevup7u7GHZuzKVI7BelDMZ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1sPkAc2Mb9KAdezh40tPMDM9dyMKDC9GV/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1kn0tAQGIgX2P6gRFpCmmi_jPHJzw3h3K/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1-rqquI_LSjAemuS4UnTBLq3qdjvfsicc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1MfzxbyECimHfOJ_A-V5F7geinOQMU0IV/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ

https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view

https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view


Cм. также:


Cхемы Лиланда русск-англ по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.:

Временная шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Видео Лиланда (англ) Seal of Isaiah ¤ Scroll for the Millennial Kingdom https://www.youtube.com/watch?v=Zate9mYLr3c

Как включить русские субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLFHgJZcPamSpFyMBrMsv05tLl4FynmtlJ&index=45


- про 14-й и 15-й год Царя см:


Протокол от 19 января 2025 г. 14й год Царя Езекии и по вр шкале Даниила. 15 Число Воскресения

https://drive.google.com/file/d/1z7GWWFyxaSgLxwgnIAxF9-jl_1De35wj/view


Протокол от 7 января 2024 г. Печать Езекии. Плач при осаде Иерусалима

https://cloud.mail.ru/public/9Wae/3vZv2yd3e


Булла (оттиск печати) пророка Исайи найдена в 2018 г.

на русск:

https://ramiyudovin.com/2018/03/03/isaia/

«Обнаружение печати Исайи в том же археологическом слое, всего в одном местре от печати царя Езекии...» https://www.youtube.com/watch?v=yUpZqVgp4nA&t=7s

https://foma.ru/vozmozhno-naydeno-dokazatelstvo-sushhestvovaniya-bibleyskogo-proroka-isayi.html

“В 2018 г археологи обнаружили недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме небольшую глиняную буллу с именем "Исайя". Близость к печати с именем царя Езекии позволяет предположить, что она могла принадлежать пророку Исаии...” https://dzen.ru/a/Z8M6VCotiTVDL6Zg

на англ:

https://armstronginstitute.org/704-isaiah-bulla

https://www.timesofisrael.com/in-find-of-biblical-proportions-proof-of-prophet-isaiah-believed-unearthed/


- про Йом Кипур 2017 г (22-23 сентября) – Знамение из Откр 12:1 - середину срока см. в видео Лиланда (русск.)

https://youtu.be/YZYPctwOO5k?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=545

https://youtu.be/HAAUA-YMt7U?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=532

https://www.youtube.com/watch?v=6Xz4GErnxJE&t=500s

https://youtu.be/8S_RU6sg3s8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=481

и в Протоколе 22 сентября 2024 г. Крышка Ковчега Трон Милости Йом Кипур и Кровь Христа

и в Протоколе 22 сентября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/ymA1/GPtS4cMK7


- Про 6 Печать и Cмоковницу см. в Протоколе 24 декабря 2023 г

https://cloud.mail.ru/public/h3kb/ALwVKX4zT


Keywords
armageddonarmstrongmilleniumneba luchapokalipsisking hezekiahprorochestva bibliileeland jones in russianotkrovenievtoroe prishestvie iisusa hristabible archeology1000 lettzar ezekiyasvitok isaiiisaiah scrollpechat isaiidr eilat mazar15th year of tiberiuspyatnadcatyi godscroll of the prophet isaiahdistomos swordmechbook of the lordwhie horsebelyi kon
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy