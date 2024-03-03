© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мой сайт http://yun.complife.info
Веблог https://yury-nesterenko.dreamwidth.org
Поддержите мое творчество:
Paypal - для адреса [email protected]
или BMC (разовые пожертвования или постоянное спонсорство) или Patreon (подписка) или Zelle (из США) для [email protected] или Wise (не из США) для: Номер счета 7010141420 Код банка(Routing Number) 031100649 Банк Discover Bank Имя George Right или криптовалюты: BTC 14ozyVuh2myB1Nxqz2wVQ2vfXtgd8mP7ov ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840
Текст
Юрий Нестеренко С русскими не о чем говорить! С русскими не о чем говорить - Их надо бить, а потом добить. (Знаю, глагольная рифма - грех.) Всех? Да практически, в общем, всех. Хоть исключенья, конечно, есть, Только их можно по пальцам счесть - Несколько тысяч на всю страну, В коей все прочие - за войну. И, как показывает опрос, Уровень "прочих" опять возрос. И не надейтесь, что вся вина На телевизоре - ни хрена! Каждый, как я объяснял стократ, Верит лишь в то, во что верить рад. Каждый насильник, убийца, вор, Каждый мучитель и мародер Стали такими не потому, Что телевизор у них в дому! Вовсе не в Путине их беда - Были такими они всегда, Он лишь позволил им быть собой. Завтрашний путин - средь них любой. Питерский гопник, артист, певец, Ректор, корректор, работник ТЭЦ, Даже учитель и детский врач - Каждый - подонок, холуй, палач! Так что не надо, друзья, "ля-ля", Будто бы жертвы они Кремля; Не дикари рождены вождем - Вождь дикарями всегда рожден! А разевающему хайло, Чтобы вещать, что не в русских зло, Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... - Бейте по морде, не тратя слов! 24 марта 2022