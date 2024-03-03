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Текст

Юрий Нестеренко С русскими не о чем говорить! С русскими не о чем говорить - Их надо бить, а потом добить. (Знаю, глагольная рифма - грех.) Всех? Да практически, в общем, всех. Хоть исключенья, конечно, есть, Только их можно по пальцам счесть - Несколько тысяч на всю страну, В коей все прочие - за войну. И, как показывает опрос, Уровень "прочих" опять возрос. И не надейтесь, что вся вина На телевизоре - ни хрена! Каждый, как я объяснял стократ, Верит лишь в то, во что верить рад. Каждый насильник, убийца, вор, Каждый мучитель и мародер Стали такими не потому, Что телевизор у них в дому! Вовсе не в Путине их беда - Были такими они всегда, Он лишь позволил им быть собой. Завтрашний путин - средь них любой. Питерский гопник, артист, певец, Ректор, корректор, работник ТЭЦ, Даже учитель и детский врач - Каждый - подонок, холуй, палач! Так что не надо, друзья, "ля-ля", Будто бы жертвы они Кремля; Не дикари рождены вождем - Вождь дикарями всегда рожден! А разевающему хайло, Чтобы вещать, что не в русских зло, Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... - Бейте по морде, не тратя слов! 24 марта 2022



