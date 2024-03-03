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С русскими не о чем говорить!
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
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49 views • 03/03/2024

Мой сайт http://yun.complife.info

Веблог https://yury-nesterenko.dreamwidth.org

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Текст
Юрий Нестеренко
С русскими не о чем говорить!

С русскими не о чем говорить -
Их надо бить, а потом добить.
(Знаю, глагольная рифма - грех.)
Всех? Да практически, в общем, всех.
Хоть исключенья, конечно, есть,
Только их можно по пальцам счесть -
Несколько тысяч на всю страну,
В коей все прочие - за войну.
И, как показывает опрос,
Уровень "прочих" опять возрос.
И не надейтесь, что вся вина
На телевизоре - ни хрена!
Каждый, как я объяснял стократ,
Верит лишь в то, во что верить рад.
Каждый насильник, убийца, вор,
Каждый мучитель и мародер
Стали такими не потому,
Что телевизор у них в дому!
Вовсе не в Путине их беда -
Были такими они всегда,
Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,
Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;
Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!

24 марта 2022


Keywords
warukrainepoetryrussia must die
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