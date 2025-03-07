BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Japan's Government Unveils Ambitious Carbon Reduction Plan by 2030!
worknewschannel75
worknewschannel75
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
35 views • 6 months ago

O Japão está dando grandes passos para o futuro! 🌍 O governo revelou um plano inovador para reduzir as emissões de carbono em 40% até 2030. Saiba tudo sobre essa estratégia, que inclui investimentos em energia renovável, veículos elétricos e um compromisso com a sustentabilidade. O Japão está preparando o cenário para liderar a revolução verde! 🌱


📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda. Siga-nos e apoie o canal! 🙌


📰 Clique em inscrever-se no canal ou em “+ Seguir” aqui no perfil, no círculo com o logo do Work News, e fique por dentro de tudo! 🚀

 

Fonte: Yomiuri Shimbun (Japão)

 

Tags em inglês (Filme):
#Japão #Mudança Climática #Plano de Redução de Carbono, #Sustentabilidade, #Energia Renovável, #TecnologiaVerde #VeículosElétricos #GovernoJaponês #FuturoVerde #2025

Keywords
climate2025japansustainabilityrenewableenergyelectricvehicleschange carbonreductionplangreentechnologyjapanesegovernmentfuturegreen
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy