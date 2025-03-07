Japan's Government Unveils Ambitious Carbon Reduction Plan by 2030!

O Japão está dando grandes passos para o futuro! 🌍 O governo revelou um plano inovador para reduzir as emissões de carbono em 40% até 2030. Saiba tudo sobre essa estratégia, que inclui investimentos em energia renovável, veículos elétricos e um compromisso com a sustentabilidade. O Japão está preparando o cenário para liderar a revolução verde! 🌱



📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda. Siga-nos e apoie o canal! 🙌



📰 Clique em inscrever-se no canal ou em “+ Seguir” aqui no perfil, no círculo com o logo do Work News, e fique por dentro de tudo! 🚀

Fonte: Yomiuri Shimbun (Japão)

Tags em inglês (Filme):

#Japão #Mudança Climática #Plano de Redução de Carbono, #Sustentabilidade, #Energia Renovável, #TecnologiaVerde #VeículosElétricos #GovernoJaponês #FuturoVerde #2025