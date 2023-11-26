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JFK BABUSKA PHOTOGRAPHER EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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128 views • 11/26/2023

THE SATANIC CIA PLANNED THE JFK ASSASSINATION A FEW YEARS BEFORE THE ACTUAL EVENT! THERE'S NO OTHER WAY THEY COULD HAVE GOTTEN AWAY WITH THE COVERUP THIS LONG OTHERWISE. ACTUALLY THEY DIDN'T GET AWAY WITH IT BECAUSE I'M EXPOSING THE ENTIRE CON GAME HERE! WHAT IT DOES PROVE IS OUR LYING POLITICIANS HAVE SOLD OUT AMERICANS FOR OVER 100 YEARS NOW. BEVERLY OLIVER IS EITHER A CIA OR MAFIA CON ARTIST. THE BABUSHKA LADY DISAPPEARED AFTER THE ASSASSINATION AND PROBABLY WAS KILLED OR DIED NOT LONG AFTER THE ASSASSINATION. THE ONLY WAY THE CIA CAN COVER THEIR TRACKS IS TO MURDER HUMANS. LIKE CIA WM CASEY SAID, WE'LL HAVE DONE OUR JOB WHEN NO ONE BELIEVES ANYTHING ANYMORE. CASING WAS AN EVIL LIAR AND TRAITOR TO AMERICA. HE'S IN THE PIT WITH ALL THE OTHER TRAITORS WHEN THEY DREW THEIR LAST BREATH ON THIS WICKED PLANET. STAY TUNED BECAUSE MORE JFK VIDEOS ARE COMING AND PREPARE FOR THE FALL OF AMERICA...

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