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TWIN SPIRITS - THE DOD IS UP TO ITS NECK IN DEATH!
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68 views • 05/28/2023

REMEMBER YOU ARE WATCHING A FAKE MOVIE IN YOR REAL WORLDS, THEY MAKE THE DISASTER - THEN REACT TO THERE MANUFACTURED DISASTER - THEN THEY COME AS A FAKE WHITE KNIGHT WITH THE SOLUTION! - THE HIGALIAN DIALECTIC OF DIVIDE AND RULE BY NEFARIOUS MEANS TO SUBVERT LAW AND JUSTICE AND INFILTRATE YOUR COUNTRIES WHILE DONATING HEAVILY IN YOUR FAKE LEFT RIGHT PARADIME WHILE BEING CONTROLLED BY ONE VERY EVIL ORGANISATIONS OF JUST A FEW HUNDRED , TIME TO TAKE BACK YOUR WORLD ,COUNTRIES,CITYS,VILLAGES,TOWNS,AND LIFES! JUSTICE MUST NOW BE SERVED TO THE CRIMINALS AND THERE HENCHMEN

THE WHO AND THERE WICKED EVIL AGENDA UNCOVERED - DR ASTRID STUCKELBERGER - https://www.brighteon.com/a9e34247-5580-491b-a30d-85c71b088135

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