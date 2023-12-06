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'SHOCKING PROOF DEADLY VACCINES HAVE MURDERED COUNTLESS HUMANS!
EARTH SHAKING NEWS
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142 views • 12/06/2023

SHOCKING PROOF THE DEADLY COVID VACCINES HAVE MURDERED MILLIONS OF INNOCENT HUMANS. THE WORLD HAS ITS VERY OWN HOLOCAUST WITH THESE DEADLY BIO-WEAPON VACCINES. HITLER WOULD HAVE BEEN THRILLED IF HE HAS SUCH A TERRIFYING WEAPON AS WHAT'S BEEN UNLEASHED UNPON HUMANITY NOW. IT'S REALLY SAD THIS TIME RELEASED WILL EVENTUALLY MURDER EVERYONE WHO GOT THE REAL VACCINE. ITS SICK NOT ONE OF THE MILLIONS ILLEGALS IN AMERICA WAS FORCED TO GET THIS DEADLY SHOT. IT PROVES ALL AMERICANS HAVE BEEN TARGETED FOR ELIMINATION. YOU BETTER HAVE GUNS AND AMMO BECAUSE THE AMERICAN GOVERNMENT IS OUT TO ELIMINATE ALL OF US. PREP, ARMUP PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. AMERICA HAS BEEN DESTROYED FROM WITHIN NOW...WAKEUP!

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