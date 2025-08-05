Schiffe und Züge bei Assmannshausen, BayernBahn 139 mit Henkelzug, 155, 152, 185, 2x 427, 428

5 views • 1 month ago

Gefilmt am 25.07.12 an der rechten Rheinstrecke zwischen Assmannshausen und Rüdesheim gegenüber von Bingerbrück. © Ingo Meyer (megatwingo) Flachwagen, Güterverkehr, barge, barges, Nahverkehr, Commuter, Nahverkehrszug, Regionalzug, Regionalverkehr, Waggons, Wagon, Tanker, Tankschiff, Binnenschiff, Binnenschifffahrt, Rheinschiff, Rheinschiffe, EMU Electrical Multiple Unit, Elektrotriebwagen, Triebwagen, Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU, Logistics, Schiebewandwagen, Rungen, Rungenwagen, Frachtschiff, Europe, rechte Rheinstrecke, Staubgut, Passagierschiff, DB Schenker, Fahrgastschiff, Passagierschiff, Passagierschifffahrt, Signal, signals, Signale, Personenschifffahrt, Niederbindevorrichtungen, LKW Auflieger, Containerwagen, Containerwaggons, intermodal, Intermodalverkehr, kombinierter Güterverkehr, Intermodalzug, Containers, Hoyer, Niederbordwagen, Schüttgutwagen, CHEMGAS 16, Gas, Gastanker, Tanker, Tankschiff, BEOTANK 2, Holztransportwagen, Holztransportwaggons, LKW Walter, 152 019-9, paneuropa, Hamburg - Süd, 139 287-7, Hersteller: Krauss-Maffei, Fabriknummer: 18956, verkehrsrot, E10, Henkelzug, BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH, ISIS, Danser - NL, Containerschiff, YANG MING, CMA DGM, Containerfrachter, Frachter, Frachtschiff, Schubverband, Schubleichter, CMA CSM, Boje, Buoy, Tonne, Fahrwassertonne, Steuerbordtonne, 185 244-1, CCL, MAERSK, Hochbordwagen, Schiebeplanenwagen, Ermewa, Bertschi AG Dürrenäsch,

