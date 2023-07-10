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FEMALE SEX SLAVE WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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222 views • 07/10/2023

THE WHOLE WORLD IS A HUGE SEX TRAFFIC OPERATION. IT'S SHOCKING HOW THE CORRUPT MEDIA AND INSANE POLITICIANS TRY AND COVERUP THE SHEER DESTRUCTION OF CHILDREN TO SEXUALLY DESTROY THEM. THE WORLD HAS NOW GONE MAD WITH PERVERTED SEX. THIS IS WHAT DESTROYED SODOM & GOMORRAH AND THE TOWER OF BABEL. IT ALSO DESTROYED THE ROMAN EMPIRE AS WELL. THIS CLEARLY PROVES WE ARE IN THE END TIMES AND THE DREADED TRIBULATION. AMERICA IS MYSTERY BABYLON BECAUSE SHE'S AT THE FORE FRONT OF CORRUPTING THE WHOLE WORLD WITH ANIMALISTIC SEX PRACTICES. AMERICA ALSO PROMOTES SEX WITH ANIMALS. OF COURSE BIBLICAL PROPHECY CLERLY WARNS THIS HAS HAPPENED. WHILE AMERICANS ARE DRUNK WITH ENTERTAINMENT AMERIC IS BEING DESTROYED FROM WITHIN. YOU BETTER WAKEUP BECAUSE CIVIL WAR COULD HAPPEN AT ANY MOM3ENT. AND THEN THERE WILL BE HAND TO HAND COMBAT BETWEEN NEIGHBORS AND FAMILY WHEN THIS HAPPENS. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY! THE FLOOD WILL FLOW IN THE STREETS OF AMERICA I BELIEVE BY THE END OF 2023. IT'S CLEAR TIMES WITH WITH PAGAN AMERICA...

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