GAME OF TRUMP HOSTED BY LANCE MIGLIACCIO & GEORGE BALLOUTINE |EP97

THE BIG MIG SHOWTHURSDAY JUNE 08, 2023

EPISODE #97- #3489 8PM





THIS IS A FORMAL DECLARATION OF WAR AGAINST THE AMERICAN PEOPLE

DONALD TRUMP INDICTED ON 7 COUNTS IN CLASSIFIED DOCUMENTS PROBE.



TRUMP IS FACING A CHARGE UNDER THE ESPIONAGE ACT, AS WELL AS CHARGES OF OBSTRUCTION OF JUSTICE, DESTRUCTION OR FALSIFICATION OF RECORDS, CONSPIRACY, AND FALSE STATEMENTS

