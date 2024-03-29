Unknown technology

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Glory to Ukraine
Glory to Ukraine
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232 views • 03/29/2024

Расстроенный русский оккупант швыряется (https://t.me/brygada47/611) оружием и убивает (или сильно ранит) сам себя, когда дело доходит до гранатомета. Выстрел к РПГ-7 и к схожим с ним гранатометам имеют в качестве первичного детонатора пьезоэлектрический кристал, крайне чувствительный к любым ударам и даже к статическому электричеству, накапливающемуся в одежде. Обращаться с подобным оружием, как и с неразорвавшимися боеприпасами от него необходимо крайне аккуратно, впрочем, то, что русские швыряются ими как копьями - весьма показательно.


@yigal_levin

Keywords
warukrainerussian
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