17. Инстинкты и интеллект

Большинство людей на свете

Лишь инстинктами живут,

А раз так, инстинкты эти

Мыслить шире не дают.

Это самосохраненье

(Страх, еда, комфорт и сон);

Сексуальное влеченье

(Не всегда для размноженья,

Не всегда она и он);

Доминантность (как стремленье

К первенству и управленью,

Часто с жёстким подавленьем

Не согласных на поклон).

Как предел воображенья:

Деньги, личные владенья,

Сытые совокупленья,

И при этом - гегемон! [1]





И поэтому ценнее

Для планеты человек,

Кто имеет и умеет

Применять свой интеллект:

Новый информационный

Модуль может создавать;

Рассудительный, способный

Ложь и мифы развенчать;

Кто с позиции “Cui bono?”[2]

Может на вопрос смотреть,

Средь обманчивого гона

Подноготную узреть;

Кто отлично понимает:

Нет процессов без руля,

И подальше посылает

Всех болтающих зазря;

Кто по жизни не блефует,

Избегает страсти сеть,

Никогда не паникует,

Чтоб потом не сожалеть.





Генетически разнится

Мозговое вещество,

Так что к разному стремится

Меньшинство и большинство.

Атрибуты интеллекта:

Совесть, мудрость, креатив,

Для достойного субъекта –

Это жизненный актив.

Коль инстинкты аккуратно

С интеллектом совмещать,

Будет проще многократно

Жить, любить и побеждать!





[1] От греч. – руководитель, предводитель, вожатый.

[2] Лат. – «Кому выгодно?».