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Виктория ПреобРАженская. Фрагменты из Книги «Земной Путь Матери Мира». Часть 8. Продолжение следует.
Читает Автор. https://youtu.be/WhDAumtbito
Все серии Фильма «Фрагменты из Книги «Земной Путь Матери Мира»» (плейлист): https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IzvmVE4IiXzhVU-95lcTmojEkYLbd-q
Фильм «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M
Фильм «Высшая Световая Защитная Молитва»: https://youtu.be/sGqdq5MennU
Подробнее — https://usmalos.com/novosti/2024/04/21/v-preobrazhenskaya-fragmenty-iz-knigi-zemnoj-put-materi-mira-chast-8-prodolzhenie-sleduet-video/
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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