Destruction on the Planet, Our Choices and Horrific Environment/Reality We Create, Fantasy Delusions About Ourselves and the World Around Us, Motivated by Selfish Desires and Passions
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
11 views • 2 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/v3eVk2NokG4

20190222-1840 The Problem of Sin


Cut:

01m43s - 15m17s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: divinetruth.com

Mary's Blog: mary.divinetruth.com

God’s Way: godsway.net

Divine Truth Events: event.divinetruth.com

Donate: donate.divinetruth.com


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

“COLLECTIVELY WE MUST MAKE DIFFERENT CHOICES IF THINGS ARE GOING TO CHANGE.”

@ 08m39s


“IF EVERY SINGLE PERSON DID WHAT THEY COULD, THEN THINGS WOULD CHANGE ON A LARGE SCALE. BUT BECAUSE MOST OF US ARE DOING IT AS LITTLE AS WE CAN, THINGS ARE NOT GOING TO CHANGE ON A LARGE SCALE. YOU CAN’T EXPECT ONE PERSON TO COME ALONG AND SAVE THE WORLD LIKE THIS. YOU CAN’T EXPECT THAT. BECAUSE IT IS OUR COLLECTIVE CREATION. TO CHANGE A COLLECTTIVE CREATION REQUIRES COLLECTIVE EFFORT.”

@ 11m11s


world changesoul foodunhappinessdivine love pathsoul conditiontrue spiritualityself reflectionreincarnated jesusfeel everythingdriven by truth not fearfree will and choicesoul awakeningself honestysee everythingi want to know everythingaddictions and expectationsproblem of sinman made world destructioncollective choicesliving in fantasyscary realityselfish desires and passionsfantasy delusion about ourselveswaiting for saviourcollective creation
