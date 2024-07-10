Воевать против россии путина

30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.

Подпись: для директора федерального ведомства по делам иностранцев и убежища. Реферал нуZбаумером.

В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.

В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.

На канале: Elena Vasiljeva: https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva

Elena Vasileva news: https://www.youtube.com/@elenavasilevanews6192

Оригиналы видео: Если ты не желаешь воевать против Украины: https://www.youtube.com/watch?v=kZBJgMJF4Dc

А что случилось? Шебекино и не только 18+: https://www.youtube.com/watch?v=y4O_sp4r2qk

16:25 / 31:32 РДК и Легион "Свобода России".

Мобилизация. Разъяснение от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=0oEtrCbH3ng

В этом видео: 40:37 / 1:29:08 Легион свободы.

Частичная мобилизация. "Вредные советы" от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=sIMWRZT3nSE

32:45 / 1:43:11 Жгите военкоматы.

45:17 / 1:43:11 | 1:12:43 / 1:43:11 Легион свободы.