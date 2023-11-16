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JFK LOVER MARY MEYER MURDERED BY THE CIA EX---POSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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27 views • 11/16/2023

THE OCCULT CIA IS AN ASSASSINATION ARM OF AMERICAS NAZI GOVERNMENT. MARY VICIOUS MURDER PROVES IF ONE KNOWS TO MUCH OUR FASCIST GOVERNMENT WILL SILENCE THE INDIVIDUAL. WE'RE LIVING IN THE MOST DANGEROUS TIME IN THE HISTORY OF HUMANITY. THE BIBLE DECLARES ALL THE EVIL WILL BE EXPOSED IN THE END TIMES WE'RE NOW LIVING IN. SADLY, THE EVIL IS EXPOSED THE QUICKER AMERICANS GO BACK TO SLEEP. INSTEAD OF FIGHTING THIS DARK EVIL SO THE INDIVIDUAL CAN SURVIVE. HE OR SHE DIVES DEEPER AND DEEPER INTO MINDLESS ENTERTAINMENT TO ESCAPE WHAT'S COMING. ONE DAY SOON AMERICANS WILL WAKEUP ONLY TO FIND THAT EVIL IS EATING THEM ALIVE. YOU BETTER PREP, PRAY, ARMUP AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. NOTHING CAN STOP THIS SATANIC EVIL FROM DESTROYING EVERYTHING IN ITS PATH NOW...WAKEUP!

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