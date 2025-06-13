REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 30 - 7ª Temporada - OVNIs Sob a Antártida e o Mistério dos Cinco Dedos com Pete Peterson

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pete Peterson foi autorizado a divulgar informações privilegiadas sobre antigos OVNIs na Antártida e a razão pela qual temos cinco dedos em cada mão.
Devido às irregularidades das correntes magnéticas da Terra no Polo Sul, muitos OVNIs caíram e se fixaram nas camadas cada vez mais profundas do gelo antártico.
Ao longo dos milênios, essas civilizações extraterrestres manipularam o código genético dos seres humanos de diversas maneiras.
Como parte disso, nos foram dados cinco dedos e um sistema de contagem de base 10, para obscurecer intencionalmente a geometria de base 6 sobre a qual o universo é construído.