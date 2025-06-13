BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 30 - 7ª Temporada - OVNIs Sob a Antártida e o Mistério dos Cinco Dedos com Pete Peterson
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
9 views • 3 months ago

Pete Peterson foi autorizado a divulgar informações privilegiadas sobre antigos OVNIs na Antártida e a razão pela qual temos cinco dedos em cada mão.

Devido às irregularidades das correntes magnéticas da Terra no Polo Sul, muitos OVNIs caíram e se fixaram nas camadas cada vez mais profundas do gelo antártico.

Ao longo dos milênios, essas civilizações extraterrestres manipularam o código genético dos seres humanos de diversas maneiras.

Como parte disso, nos foram dados cinco dedos e um sistema de contagem de base 10, para obscurecer intencionalmente a geometria de base 6 sobre a qual o universo é construído.

despertarconscienciaespiritualidade
