Pete Peterson foi autorizado a divulgar informações privilegiadas sobre antigos OVNIs na Antártida e a razão pela qual temos cinco dedos em cada mão.



Devido às irregularidades das correntes magnéticas da Terra no Polo Sul, muitos OVNIs caíram e se fixaram nas camadas cada vez mais profundas do gelo antártico.



Ao longo dos milênios, essas civilizações extraterrestres manipularam o código genético dos seres humanos de diversas maneiras.



Como parte disso, nos foram dados cinco dedos e um sistema de contagem de base 10, para obscurecer intencionalmente a geometria de base 6 sobre a qual o universo é construído.