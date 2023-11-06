BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'HOW SATAN PICKS HIS VICTIMS!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
108 views • 11/06/2023

HUMANS ARE WALKING PREY FOR SATAN AND HIS DEMONS. THIS IS WHY ALL OF US HAVE TO BE VERY CAUTIOUS WHO WE CONFRONT EVERY SECOND OF EVERY DAY. THE DEMONIC ENEMY IS ALWAYS SEARCHING TO TO INFLICT PAIN AND MISERY UPON EVERY HUMAN BEING. THE ONLY WAY WE CAN SAFELY WALK THROUGH THE LIFE IS WITH THE HILY SPIRIT. THIS IS THE ONLY TRUE PROTECTION HUMANS HAVE TO BE PROTECTED FROM THE SHEER EVIL OF THIS CORRUPT WORLD. ASK YESHUA/JESUS INTO YOUR LIFE IF YOU WANT THIS FREE PROTECTION. HE'S WAITING FOR YOU TO OPEN THE DOOR. PREP, PRAY AND BE VERY CAUTIOUS EACH AND EVERY DAY...

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy