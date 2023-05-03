Большое разоблачение: Пригожин о предательстве и амбициях ЧВК

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Большой и аномально правдивый разговор без купюр с Евгением Пригожиным в новом выпуске частных военных корреспонденций с основателем проекта @wargonzo Семёном Пеговым.
На самые волнующие и, порой, провокационные вопросы ответит не только создатель ЧВК «Вагнер», но и командный состав «музыкантов». В частности, Герои России Андрей Трошев и «Лотос», а так же другие легендарные командиры, которые в силу специфики работы не могли находиться в кадре, но и их мнение вы услышите.
Прозвучит и самый секретный голос в мире, принадлежащий человеку, о существовании или не существовании которого до сих пор ведутся споры.
Предельно честно и предельно понятно разберём все животрепещущие вопросы.
Дефицит боеприпасов, интриги в высших эшелонах, увольнения перспективных генералов, чего ждать от контрнаступления ВСУ и когда оно начнётся?
Всё, о чём вы хотели знать, но боялись спросить в новом большом интервью частной военной корреспонденции.
dzen.ru/video/watch/644cc90da1be2f710a8d82dc
rutube.ru/video/d20159064ae5c074fe194d6e6f3a8e68/
проект @wargonzo существует на средства подписчиков, карта для помощи здесь t.me/wargonzo/12226
WarGonzo, [29.04.2023]